Возле ЖК «Салават Купере» планируют открыть гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Третий гипермаркет европейской сети «Леруа Мерлен» планируется открыть в Казани в поселке Залесный, неподалеку от жилого комплекса «Салават Купере» и трассы M7. Об этом сообщается на сайте торговой сети.

«Казань Залесная. Магазин готовится к открытию!» — говорится в сообщении. Точной даты открытия нет.

В строящийся гипермаркет можно устроиться на работу в качестве руководителя торгового сектора. Информация о других вакансиях не опубликована.

В Казани уже работают два гипермаркета сети «Леруа Мерлен». Один из них открылся в 2013 году по улице Фатиха Амирхана, а спустя три года начал работу второй на Оренбургском тракте.

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