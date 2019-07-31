Очевидцы сняли на видео пять авто на казанской парковке, которые разнес грузовик из Костромы

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео несколько авто на казанской парковке, которые разнес грузовик из Костромы. Видеозапись появилась на страницах в соцсетях.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло накануне днем на улице Журналистов. На кадрах видно, что большегруз с костромскими номерами буквально снес несколько припаркованных машин. В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения кузова, и теперь их хозяевам предстоит длительный и дорогостоящий ремонт.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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