Татар-информ

31 июля 2019, 10:05

Происшествия

Очевидцы сняли на видео пять авто на казанской парковке, которые разнес грузовик из Костромы

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Происшествия

Очевидцы сняли на видео пять авто на казанской парковке, которые разнес грузовик из Костромы

Фото: кадр из видео

Массовое ДТП произошло накануне днем на улице Журналистов.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео несколько авто на казанской парковке, которые разнес грузовик из Костромы. Видеозапись появилась на страницах в соцсетях.

 

По предварительным данным, массовое ДТП произошло накануне днем на улице Журналистов. На кадрах видно, что большегруз с костромскими номерами буквально снес несколько припаркованных машин. В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения кузова, и теперь их хозяевам предстоит длительный и дорогостоящий ремонт.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

 

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