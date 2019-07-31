В Набережных Челнах бывшее здание «Колизея» переделают под татарский драмтеатр за 566 млн рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Около полумиллиарда рублей из республиканского бюджета потратят на реконструкцию здания для Набережночелнинского государственного татарского драматического театра. Помещения бывшего развлекательного комплекса «Колизей» закончат переделывать уже в декабре текущего года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта: 566 млн 400 тыс. рублей. Срок завершения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и ввода объекта в эксплуатацию, в случае, если это предусмотрено настоящим контрактом: 30.12.2019 года», — говорится в конкурсной документации.

В здании появится зрительный зал на 300 человек с местами для людей с ограниченными возможностями: «Предусмотрены 2 ложи по 5 мест для размещения людей на креслах-колясках, а также места для сопровождающих лиц».

В театре также обустроят малый зал, рассчитанный на 88 зрительных мест. Там будут проводить репетиции, прогоны или показывать постановки для узкого круга зрителей.

По словам мэра Наиля Магдеева, татарский драматический театр хотели перенести в бывшее здание развлекательного комплекса «Колизей» еще в 2018 году. С тех пор специалисты «Татинвестгражданпроекта» разрабатывали проектную документацию. Они признали, что в настоящее время объект находится в ограниченно работоспособном состоянии, поэтому строителям в скором времени предстоит устранить повреждения и дефекты.

Подробнее о том, каким деятели культуры из Набережных Челнов видят обновленный государственный татарский драматический театр, читайте на портале «События».

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