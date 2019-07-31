Татарстанцы привезут с молодежного форума «iВолга2.0» гранты на сумму более 1,3 млн рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Представители Татарстана выиграли на молодежном форуме ПФО «iВолга2.0» гранты на общую сумму более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской делегации на форуме.

«С 23 июля на Мастрюковских озерах (Самарская область) проходил Молодежный форум ПФО „iВолга2.0“. По итогам грантовых конкурсов шесть представителей Республики Татарстан получили гранты на общую сумму 1 миллион 340 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Обладательницей максимального гранта в 300 тысяч рублей стала студентка Казанского федерального университета Диляра Залялиева с проектом «Доступные ноты». Девушка хочет создать учебник для незрячих и слабовидящих людей, обучающихся в музыкальных школах, колледжах и консерваториях. Пособие, напечатанное шрифтом Брайля, также актуально для незрячих и слабовидящих педагогов.

Проект «Деловой пациент» студентки КФУ Алины Ахмадиевой помог ей выиграть грант на 200 тысяч рублей. Девушка работает над повышением образованности населения в вопросах здравоохранения. Грант Федерального агентства Росмолодежь в размере 140 тысяч рублей достался студентке КФУ Анне Москалюк с проектом «Процветай».

На выставке научных достижений, которая функционировала в рамках форума, студент казанского IT-лицея презентовал беспилотник для мониторинга лесных пожаров полпреду Президента России в ПФО.

Участниками «iВолга2.0» от Татарстана стали более 80 человек из 13 муниципальных районов Татарстана и Казани, всего участники из республики представили на грантовый конкурс более 50 проектов. В этом году форум принял свыше 2000 участников из 14 регионов ПФО и 10 стран СНГ.

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