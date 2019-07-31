Жителей Казани приглашают на «Черное озеро» подискутировать на тему кинематографа и театра

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 1 августа в открытом амфитеатре парка «Черное озеро» состоится дискуссия «Кинорежиссеру не нужен театр?». Участники события смогут задать вопросы экспертам, деятельность которых связана с театром и кино, – продюсерам и критикам, сообщают организаторы.



Среди спикеров выступят директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, режиссер и продюсер Диана Сафарова, директор образовательного форума «Время кино» Альбина Нафигова и другие.



Выступающие расскажут, зачем кинематографисту ставить спектакли, чем отличается современное положение художника в российском кино и театре, что такое может предложить режиссеру театр, чего не может дать кино, и многое другое.



Для того, чтобы принять участие в дискуссии, необходимо пройти бесплатную регистрацию.

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