«Порше» лоб в лоб столкнулся с легковушкой, вылетел в кювет и перевернулся в Сабинском районе РТ

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Внедорожник «Порше» лоб в лоб столкнулся с легковушкой «Шкода», после чего вылетел в кювет и перевернулся в Сабинском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили свидетели ДТП.

«Накануне около полуночи на трассе Шемордан – Казань, на перекрестке, "Порше Кайен" столкнулся с автомобилем "Шкода Рапид", после чего съехал с дороги под дамбу и опрокинулся», – рассказали очевидцы.

В результате аварии пострадал водитель внедорожника премиум-класса. Мужчину на «скорой» доставили в ЦРБ Сабинского района.





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