В Татарстане водитель «Жигулей» едва не погиб, уснув за рулем и врезавшись в столб

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Алексеевском районе Татарстана водитель «Жигулей» едва не погиб, уснув за рулем и врезавшись в столб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

«Сегодня около четырех часов утра на 83-м км автодороги Казань – Оренбург водитель "Жигулей" 6-й модели, предположительно, уснул за рулем и врезался в столб», – рассказали агентству свидетели ДТП.

Водителя и пассажира «классики» с многочисленными травмами доставили в ЦРБ Чистополя. Причины происшествия устанавливаются.





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