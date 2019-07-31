Глава Минэкономики РТ и основатели Wildberries обсудили электронную торговлю в республике

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев встретился с основателями международной компании Wildberries Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

На встрече обсуждали развитие электронной торговли в Татарстане. Как отметил Абдулганиев, в республике сформирована для этого благоприятная среда.

«Потенциал электронной коммерции Татарстана недооценён, и мы надеемся, что компания Wildberries примет активное участие в дальнейшем развитии этого рынка — и как участник, и как эксперт», — сказал министр.

Интернет-магазин Wildberries основан в 2004 году, он напрямую сотрудничает с производителями одежды и официальными дистрибуторами. Ежедневно интернет-магазин принимает 400 тыс. заказов, в прошлом году оборот компании вырос до 118,7 млрд рублей. Татьяна Бакальчук вошла в рейтинг Forbes предпринимателей-визионеров, которые построили бизнес с нуля и изменили жизнь в России.

Вчера делегация Wildberries посетила АИР РТ, Иннополис и индустриальный парк «Зеленодольск», а сегодня ознакомится с инвестиционной инфраструктурой Набережных Челнов.

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