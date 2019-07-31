(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В России стали реже оформлять завещания, следует из данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Об этом сообщает RT.

Так, в прошлом году в России оформили 533,5 тыс. завещаний, это на 12,5% меньше, чем в 2014-м. За первые шесть месяцев 2019 года было оформлено 251,1 тыс. завещаний.

В ФНП уточнили порядок оформления завещания. На первом этапе выясняется воля завещателя, проходит также консультация нотариуса. Исходя из воли завещателя составляется текст документа. Далее — нотариальное удостоверение завещания, текст которого на специальном бланке заверяет нотариус.

Документ составляется в двух экземплярах: один из них хранится у нотариуса. Сведения о завещании вносят в Единую информационную систему нотариата.

«Существование реестров Единой информационной системы не только упрощает процедуру поиска завещания наследниками, но и позволяет пресечь попытки создания поддельных завещаний, которые ранее часто использовали мошенники», — рассказали в ФНП.

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