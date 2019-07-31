Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Состав потребительской корзины должен быть разным для мужчин, женщин и детей разного возраста, считают в ФИЦ питания и биотехнологии. Специалисты центра разработали соответствующие продуктовые наборы, пишут «Известия».

Предложения рассмотрят на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума. Сейчас эти показатели рассчитываются только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.

Во всех новых корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено действующими нормативами. Новые корзины весят 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин, тогда как нынешняя — 808 кг. Для пенсионеров в корзину добавили вдвое больше фруктов, увеличили их число также для взрослых и для детей.

Кроме того, выросли порции мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц и овощей. При этом стало меньше хлеба и картофеля. Обновленный рацион позволит человеку умственно и физически развиваться, быть здоровым и способным продолжать род, уверены в ФИЦ.

По новому подходу мужчинам полагается на 14% больше средств, нежели женщинам. Главное последствие такой меры — корректировка социальных выплат и минимальных зарплат, уверены эксперты.

Трудовой кодекс не допускает дискриминации по половому признаку. По мнению экспертов, практика разделения прожиточного минимума на мужской и женский несправедлива.

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