Татар-информ

31 июля 2019, 07:32

Общество

Опрос: Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми

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Общество

Опрос: Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми

Чаще всего девушки недовольны своим весом, зубами и фигурой в целом.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми, следует из данных опроса, проведенного Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, только 13% российских женщин могут назвать себя красивыми, тогда как 31% считают себя умными. Также 13% опрошенных назвали свою внешность среднестатистической, а 19% - «обычной». Кроме того, 20% дам считают себя интересной личностью.

Чаще всего девушки недовольны своим весом – этот вариант выбрали 32%. На втором месте недовольство зубами (20%), на третьем – всей фигурой (19%). Среди любимых черт россиянки отметили рост (24%), силуэт (23%) и волосы (21%).

13% опрошенных не рискуют выходить на улицу без макияжа, хотя 20% респонденток все же довольны своей внешностью.

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