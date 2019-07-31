Опрос: Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми, следует из данных опроса, проведенного Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, только 13% российских женщин могут назвать себя красивыми, тогда как 31% считают себя умными. Также 13% опрошенных назвали свою внешность среднестатистической, а 19% - «обычной». Кроме того, 20% дам считают себя интересной личностью.

Чаще всего девушки недовольны своим весом – этот вариант выбрали 32%. На втором месте недовольство зубами (20%), на третьем – всей фигурой (19%). Среди любимых черт россиянки отметили рост (24%), силуэт (23%) и волосы (21%).

13% опрошенных не рискуют выходить на улицу без макияжа, хотя 20% респонденток все же довольны своей внешностью.

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