Опрос: Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми, следует из данных опроса, проведенного Mail.ru. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, только 13% российских женщин могут назвать себя красивыми, тогда как 31% считают себя умными. Также 13% опрошенных назвали свою внешность среднестатистической, а 19% - «обычной». Кроме того, 20% дам считают себя интересной личностью.
Чаще всего девушки недовольны своим весом – этот вариант выбрали 32%. На втором месте недовольство зубами (20%), на третьем – всей фигурой (19%). Среди любимых черт россиянки отметили рост (24%), силуэт (23%) и волосы (21%).
13% опрошенных не рискуют выходить на улицу без макияжа, хотя 20% респонденток все же довольны своей внешностью.