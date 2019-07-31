Татар-информ

31 июля 2019, 06:48

Общество

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

Рекомендуем

Общество

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

Заемщик, находящийся в трудной жизненной ситуации, может приостановить выплаты по ипотеке на шесть месяцев.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах», сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, оказавшийся в трудной жизненной ситуации заемщик может без штрафных санкций от банка взять паузу в обслуживании кредита. «Ипотечными каникулами» могут воспользоваться, например, те, кто потерял работу или значительную часть своего ежемесячного дохода.

Взять паузу могут только те заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей. «Каникулы» длятся полгода, в их время можно либо приостановить выплаты, либо уменьшить их размер. Кроме того, в это время единственное жилье заемщика, переданное в залог, нельзя изъять.

Сведения о том, что платежи отсутствовали в течение «ипотечных каникул», не будут вноситься в информационную часть кредитной истории заемщика.

Закон также отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, а также сделок по продаже такого жилья, если в них принимают участие все совладельцы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На летнем фестивале в Нижнекамске использовали 150 кг красок
Новости дня
08:10
Татарстану не хватает порядка 120 фельдшерско-акушерских пунктов

Сейчас по всей республике установлено более 1700 ФАПов.

08:01
На трех трассах Татарстана за лихачами следят 100 приборов непрерывного контроля скорости

Приборы, работающие в автоматическом режиме, контролируют 290 участков автодорог общей протяженностью более 900 км.

08:00
На рекультивацию свалки в селе Прости Нижнекамского района планируют потратить 646 млн рублей

Рекультивацию свалки резинотехнических изделий планируют начать в 2020 году.

07:54
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
07:32
Опрос: Россиянки чаще считают себя умными, чем красивыми
07:14
Ретро-четверги в парке «Крылья Советов» продолжатся показом фильма «Джентльмены удачи»

Начало показа в 20:00, вход свободный.

06:48
В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
06:26
На летнем фестивале в Нижнекамске использовали 150 кг красок

Самым ожидаемым моментом фестиваля стал массовый красочный залп.

05:37
В Альметьевском районе призвали всех неравнодушных граждан помочь первоклассникам собраться в школу

Задача акции – протянуть руку помощи нуждающимся семьям, сделать все возможное, чтобы главный день в жизни первоклассника стал праздником.

04:52
В Бугульминском районе в 2020 году построят три новых ФАПа и увеличат количество мест в роддоме

В 2020 году планируется завершение строительства блока «А» родильного дома на сто мест.

03:47
В нижнекамском музее велосипедов появились экспонаты из Турции и Мексики

Зарубежные коллеги подарили музею велосипед, сошедший с конвейера еще в 60-х – когда Нижнекамск только строился.

02:03
В Менделеевск вернется производственная гимнастика на предприятиях

Физкультурная эстафета будет передаваться от предприятия к предприятию, чтобы каждый смог зарядиться энергией и поддержать организм в тонусе.

01:46
В Пановке Пестречинского района провели открытый турнир по спортивной рыбной ловле

По итогам турнира победителем был признан Алексей Антонов из Казани с результатом 2415 граммов улова.

00:27
В Камских Полянах жители предложили идеи реконструкции дворов

Жильцы озвучили идеи по благоустройству территории, освещению дворов, ремонту внутридворовых дорог и тротуаров, переносу контейнерных площадок.

30.07 23:53
Для россиян упростили получение автомобильных номеров
30.07 23:20
В Нижнекамске первая группа паломников из 30 человек отправилась в хадж

В общей сложности в этом году Мекку посетят около сотни жителей Нижнекамска.

30.07 23:08
Казань примет чемпионат ПФО по русским и стоклеточным шашкам

Соревнования пройдут с 8 по 19 августа.

30.07 22:38
В последний день июля часть жителей четырех районов Казани останется без света

Отключение электричества связано с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

30.07 22:20
В Казани студенты проведут танцевальный флешмоб на вокзале в честь Дня железнодорожника

Участники студотрядов будут танцевать и петь под аккомпанемент гитары.

30.07 22:08
В Минсельхозе заявили о гибели в России почти 40 тысяч пчелосемей
30.07 21:49
Elvin Grey и исполнительница хита «Малай на белом барсе» Лэйна выступят в Автограде

Концерт состоится 23 августа.

30.07 21:35
Недропользователю-нарушителю из Альметьевска грозит штраф в 1,1 млн рублей

В ходе рейда на территории Сабанчинского месторождения песка татарстанские экологи установили факт незаконной добычи.

30.07 21:18
Нападающий «Рубина»: Казань прибавляет шарма встрече с фанатами

Видар Кьяртанссон отметил, что ему было приятно увидеть столько болельщиков.

30.07 21:05
Роман Шаронов о встрече с болельщиками: Мы рады дарить эмоции, которые нельзя купить за деньги

Тренер «Рубина» рассказал о связи фанатов с клубом.

30.07 21:00
Медведев утвердил механизм расчета прожиточного минимума пенсионера
События