(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах», сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, оказавшийся в трудной жизненной ситуации заемщик может без штрафных санкций от банка взять паузу в обслуживании кредита. «Ипотечными каникулами» могут воспользоваться, например, те, кто потерял работу или значительную часть своего ежемесячного дохода.

Взять паузу могут только те заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей. «Каникулы» длятся полгода, в их время можно либо приостановить выплаты, либо уменьшить их размер. Кроме того, в это время единственное жилье заемщика, переданное в залог, нельзя изъять.

Сведения о том, что платежи отсутствовали в течение «ипотечных каникул», не будут вноситься в информационную часть кредитной истории заемщика.

Закон также отменяет обязательное нотариальное заверение договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности, а также сделок по продаже такого жилья, если в них принимают участие все совладельцы.

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