На трех трассах Татарстана за лихачами следят 100 приборов непрерывного контроля скорости

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На трех федеральных трассах в Татарстане за лихачами следят 100 приборов непрерывного контроля скорости, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.



«На трех автодорогах федерального значения: Москва – Уфа, Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск, введена в эксплуатацию система обеспечения непрерывного контроля установленной скорости движения всех транспортных средств. 100 приборов, работающих в автоматическом режиме, контролируют 290 участков автодорог общей протяженностью более 900 километров», – уточнили в ГИБДД.

Датчики, которые объединены между собой, отмечают как скорость на месте установки, так и среднюю скорость между датчиками.

В этом году также планируют обеспечить системой непрерывного контроля скорости автодороги Казань – Шемордан, Чистополь – Нижнекамск, Казань – Малмыж, Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и Сорочьи Горы – Шали.

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