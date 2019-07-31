Ретро-четверги в парке «Крылья Советов» продолжатся показом фильма «Джентльмены удачи»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 1 августа в казанском парке «Крылья Советов» покажут фильм «Джентльмены удачи», сообщают организаторы.



Данная комедия – одна из самых любимых народом комедий про добряка заведующего детсадом, который как две капли похож на рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы.



Начало показа запланировано на восемь вечера. Вход свободный. Расписание может поменяться из-за погоды и технических обстоятельств. Уточнять информацию необходимо в социальных сетях Дирекции парков и скверов Казани или по телефону: 8 (843) 239-44-33.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бесплатные кинопоказы начались 30 мая. Всего на летней сцене в течение трех месяцев покажут 16 отечественных фильмов. Киносеансы по четвергам будут проходить каждую неделю до конца лета.

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