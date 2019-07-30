В Альметьевском районе призвали всех неравнодушных граждан помочь первоклассникам собраться в школу

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе стартовала республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В районе более 1 тыс. учеников проживают в малообеспеченных, многодетных, приемных и опекунских семьях, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Задача организаторов акции – оказать помощь нуждающимся семьям, сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни первоклассника стал праздником.



Любой желающий житель района может присоединиться к акции и помочь нуждающимся первоклассникам. Неравнодушные жители могут принести канцтовары, тетради, наборы для уроков труда и изобразительного искусства, комплекты школьной формы в Управление образования Альметьевского района по адресу: улица Р. Фахретдина, 50, кабинет 306.



Акция «Помоги собраться в школу» проводится в республике с 2007 года. Данная акция помогает родителям первоклассников приобрести школьные ранцы, канцелярские принадлежности и оказать материальную помощь в покупке школьной формы и обуви.

Ранее акции стартовали в Агрызском, Алькеевском, Апастовском, Бугульминском, Кайбицком, Нижнекамском, Тукаевском районах, а также в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.