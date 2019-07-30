Борис Менделевич: Иногда не нужно строить ФАП, достаточно «Мобильной поликлиники»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Оснащению «Мобильных поликлиник» может позавидовать полноценная стационарная поликлиника, поэтому они могут стать аналогом фельдшерско-акушерских пунктов в селах Татарстана.

«Не одними ФАПами мы можем обойтись. Сейчас развивается такая форма, как „Мобильная поликлиника“. Это передвижной мобильный комплекс, который ездит от деревни к деревне. В нем такое оснащение, которому может позавидовать даже стационарная поликлиника. Необходима стратегия: где-то нам, может, действительно нужен ФАП, а где-то будет достаточно того, что будет приезжать этот мобильный комплекс», — считает парламентарий.

Татарстан приобрел четыре мобильных комплекса. Они будут работать в юго-западной, северо-восточной и центральной частях республики. Ожидается, что жители отдаленных сел будут приходить в «Мобильные поликлиники» для диспансеризации.

«Каждый гражданин нашей страны и нашей республики должен получать медицинскую помощь рядом со своим домом. В каком объеме и в каком виде — это уже вопросы логистики и развития системы здравоохранения», — заключил Борис Менделевич.

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