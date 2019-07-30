Татарстану не хватает порядка 120 фельдшерско-акушерских пунктов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстану понадобится еще около 120 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), чтобы закрыть потребность в них. Такую цифру в интервью ИА «Татар-информ» сообщил врач-психиатр и депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич.

«Если говорить о критериях, которые есть на сегодняшний день, то ФАПов необходимо порядка 120. Сейчас по республике стоит 1741 ФАП. Если добавится критерий „Демографический показатель“, то, конечно, количество будет больше», — сказал парламентарий.

Есть два критерия, по которым определяется, нужен ФАП на селе или нет. Это количество населения и удаленность от другого медучреждения. Менделевич предложил добавить еще один критерий — демографические показатели населенного пункта.

«Если это село, где преимущественно живут пенсионеры, там необходим либо ФАП, либо есть другой вариант. Я предлагал выделить вторую ставку фельдшера в ФАПе в соседнем селе, который бы сам приезжал к сельским жителям три раза в неделю. Этого вполне достаточно», — пояснил депутат Госдумы от Татарстана.

Сейчас по всему Татарстану установлено более 1700 ФАПов. В 2019 году планируется построить 45 медучреждений такого типа.

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