В Бугульминском районе в 2020 году построят три новых ФАПа и увеличат количество мест в роддоме

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Здравоохранение» в следующем году в Бугульминском районе запланировано строительство фельдшерско-акушерских пункта в Петровке, Вязовке и Плодопитомнике – это обеспечит население базовым набором медуслуг в «шаговой доступности», пишет «Бугульминская газета».



В 2020 году планируется капремонт зданий стационара центральной районной больницы, патологоанатомического корпуса и кухни. Предполагаемая сумма капитального ремонта составит 383,6 млн рублей. В 2020 году планируется завершение строительства блока «А» родильного дома на сто мест. По распоряжению Кабмина РТ проводятся проектно-сметные работы на сумму 2,7 млн рублей.



В текущем году также планируется ремонт и оснащение медицинским и технологическим оборудованием стационара детской больницы и инфекционного отделения. Необходимый объем финансирования составляет 326,6 млн рублей.



В рамках модернизации здравоохранения за последние пять лет в Бугульминском районе построили один ФАП в селе Спасское, провели капитальный ремонт детской поликлиники, а также карабашской врачебной амбулатории и станции скорой медицинской помощи.



В прошлом году по программе проведен частичный ремонт поликлиники ЦРБ на сумму 57,6 млн рублей, капитальный ремонт детской поликлиники ЦРБ на сумму 19,8 млн рублей и переоборудование на 2,2 млн рублей. Кроме того, на капремонт, медицинское и переоборудование карабашской врачебной амбулатории были направлены 17,1 млн рублей.

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