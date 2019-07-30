На летнем фестивале в Нижнекамске использовали 150 кг красок

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся традиционный фестиваль красок – на несколько часов площадка в парке аттракционов превратилась в большую палитру, передает «НТР 24».



Этот праздник был заимствован из Индии – так местные жители встречают весну. Организаторы рассказали, что такая своеобразная «цветотерапия» служила для индусов профилактикой от болезней. В Татарстане – это тоже «лекарство», но только от плохого настроения. «Разукрасить» свои будни пришли десятки нижнекамцев.



За считанные минуты и взрослые, и дети раскрасились всеми цветами радуги. Для горожан в этот день подготовили 150 килограммов краски и провели интересные конкурсы.

«Все краски натуральные, они состоят из натуральных растительных компонентов», – заверил организатор фестиваля Дмитрий Сергеев.



Самым ожидаемым моментом фестиваля стал массовый красочный залп. В одно мгновение десятки нижнекамцев подбросили вверх краски разных цветов, создав в небе разноцветное облако.

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