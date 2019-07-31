В Менделеевск вернется производственная гимнастика на предприятиях

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На предприятия Менделеевска внедрят производственную гимнастику для сотрудников, пишут «Менделеевские новости».
Замруководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин выступил на «деловом вторнике» о пользе данного проекта.
По словам спикера, эта физкультурная эстафета будет передаваться от предприятия к предприятию, чтобы каждый смог зарядиться положительной энергией и поддержать организм в тонусе в течение всего рабочего дня.
Данный национальный проект открыт в городе с целью поддержания здорового образа жизни жителей. Производственная гимнастика представляет комплекс простых упражнений, которые каждый может выполнять, находясь на рабочем месте для повышения своей работоспособности.