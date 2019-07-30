В нижнекамском музее велосипедов появились экспонаты из Турции и Мексики

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Два экспоната пополнят коллекцию единственного в Татарстане музея велосипедов. В музее они появятся благодаря побратимскому соглашению между Нижнекамском и Мармарисом, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Зарубежные коллеги подарили музею велосипед, сошедший с конвейера еще в 60-х – когда Нижнекамск только строился. Завод BISAN является национальной гордостью Турции, двухколесные транспортные средства сейчас известны по всему миру. Производство было запущено еще в 1963 году. Одну из первых моделей турки и передали в нижнекамский музей.





Второй велосипед выпущен в Мексике. Завод Bimex работает с 1951 года по английской лицензии. В Нижнекамск попал велосипед легендарной модели Cougar, созданный в 80-х годах в Ливерпуле.



Активист Раис Шаехов рассказал, что велосипеды будут установлены в музее, рядом будет создана тематическая фотозона. «Повесим портрет Ататюрка, винтажные фотографии Мармариса, флаг Турции», – поделился планами нижнекамец.



В музее уже собрано около 40 раритетных экспонатов. Он работает с 9.00 до 19.00 все дни, кроме понедельника. Вход свободный.

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