В Пановке Пестречинского района провели открытый турнир по спортивной рыбной ловле

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В селе Пановка Пестречинского района на пруду состоялся открытый турнир по спортивной рыбной ловле. Рыбакам в течение четырех часов нужно было поймать как можно больше рыбы, чтобы опередить конкурентов, пишет газета «Вперед».

По итогам турнира победителем был признан Алексей Антонов из Казани с результатом 2415 граммов улова. Второе место досталось прошлогоднему победителю первенства района, пестречинцу, 73-летнему Владимиру Аверьянову, вес его улова составил 2350 граммов. Замкнул тройку финалистов казанец Марсель Шигабутдинов, его результат – 1570 граммов.

Все призеры получили от организаторов памятные подарки – рыболовные снасти.

«Всю пойманную рыбу после взвешивания отпустили обратно в воду», – уточняет источник.



Кроме рыболовных состязаний, здесь также прошли соревнования по катанию на плавучих средствах, игры, конкурсы и концерт.

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