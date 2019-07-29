В Камских Полянах жители предложили идеи реконструкции дворов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны состоялась встреча с населением в рамках проекта «Наш двор». Всего специальная рабочая группа посетила шесть дворов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Жители домов продемонстрировали на карте-схеме, какие изменения они хотели бы увидеть в своем дворе. Жильцы озвучили идеи по благоустройству территории, освещению дворов, ремонту внутридворовых дорог и тротуаров, переносу контейнерных площадок, обновлению фасада домов.



Автовладельцы традиционно говорили о необходимости расширить некоторые участки дорог и организовать автостоянки, молодое поколение и мамы с детьми попросили оборудовать современные детские и спортивные площадки.

Все предложения камполянцев были внесены в протокол для разработки концепции реконструкции двора. К реализации проекта приступят в следующем году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.