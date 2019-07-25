На рекультивацию свалки в селе Прости Нижнекамского района планируют потратить 646 млн рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Рекультивацию свалки резинотехнических изделий в селе Прости Нижнекамского района оценили в 646 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госсовета РТ Ринат Гайзатуллин.

«У нас на 2020 год запланирована рекультивация свалки резинотехнических изделий в селе Прости Нижнекамского района на общую сумму 646 млн рублей. Делается это в рамках нацпроекта „Экология“, раздел „Чистая страна“. Разработка проектно-сметной документации составила 7,2 млн рублей, Кабмином РТ все подписано, все финансирование уже обеспечено», — сообщил собеседник агентства.

Рекультивация несанкционированной свалки в Нижнекамском районе должна начаться в 2020 году.

«Сейчас в селе Прости ведутся необходимые работы, чтобы принять решение о методе рекультивации, но она однозначно будет подразумевать под собой выемку грязного грунта вместе с резинотехническими изделиями и дальнейшую их утилизацию через переработку», — рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.

Общая площадь несанкционированной свалки — 35 га. Это полигон резинотехнических изделий, который в 70-е годы прошлого века использовался «Нижнекамскшиной», рассказывал ранее ИА «Татар-информ» мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в октябре прошлого года на свалке произошло возгорание твердых бытовых отходов.

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