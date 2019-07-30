В последний день июля часть жителей четырех районов Казани останется без света

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Завтра, 31 июля, часть жителей Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Кировском районе не будет электроэнергии с 8 до 20 часов по следующим адресам: ул. 2-я Аракчинская, дд. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 и 71, ул. 2-я Юго-Западная, дд. 26, 29, 31 и 33, ул. Баженова, д. 30, ул. Большая Гривка, дд. 22, 24, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52 и 53, ул. Горсоветская, дд. 17/1, 17/2, 17/3 и 19а, ул. Лушникова, дд. 3, 3а, 7 и 9, ул. Ново-Квартальная, д. 7а, ул. Односторонка Гривки, дд. 3, 5, 9а, 23, 27, 31, 32, 34, 36, 38 и 39, ул. Передовая, дд. 28, 30, 31, 32, 33, 34 и 36, ул. Поперечно-Базарная, дд. 28, 62а, 66, 68, 70, 72 и 74, ул. Поперечно-Гривская, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20/33, 21, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25б, 25в, 26, 27, 30 и 32, ул. Чигорина, дд. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 17а, а также ул. Ягодинская, дд. 34а, 36, 38, 40, 42 и 44.

В это же время в Московском районе не будет света в домах №№ 3 и 5 по улице Энергетиков.

В Приволжском же районе с 8 до 17 часов отключат электричество в домах №№ 70, 72, 74, 76 и 78 по улице Рихарда Зорге, №№ 29, 29 и 31 по улице Габишева, а также №№ 16, 16а, 20 к. 1, 2, 3, 4, 26, 26а и 30 по улице Сафиуллина.

Помимо этого, с 8 до 20 часов без электроэнергии останутся дома поселка Азамат по улицам Азамат, Имэнле, Можжевеловая, Уныш и Чистая, дома частного сектора поселка Борисково по улицам 2-я Нижнекамская, Башкирская, Локомотивная, Люблинская, Пожарная и Техническая, а также дома поселка Кояшлы по улицам Фасиля Ахметова, Наби Даули, Садри Максуди, Габдуллы Рахимкулова и Николая Фешина, дома поселка Отары по улицам 1-я Отарская, Березовая роща, Гагарина, Калинина, Лесная, Матюшинская, Озерная и Центральная.

В Советском районе города с 9 до 18 часов не будет света по адресам: ул. Гвардейская, д. 20, ул. Академика Губкина, дд. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8 и 10, ул. Космонавтов, дд. 1, 2, 3, 5 и 6, ул. Кирпичникова, дд. 12, 12/1 и 12/2, Сибирский тракт, д. 4.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

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