Татар-информ

30 июля 2019, 22:38

Общество

В последний день июля часть жителей четырех районов Казани останется без света

Рекомендуем

Общество

В последний день июля часть жителей четырех районов Казани останется без света

Отключение электричества связано с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Завтра, 31 июля, часть жителей Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Кировском районе не будет электроэнергии с 8 до 20 часов по следующим адресам: ул. 2-я Аракчинская, дд. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 и 71, ул. 2-я Юго-Западная, дд. 26, 29, 31 и 33, ул. Баженова, д. 30, ул. Большая Гривка, дд. 22, 24, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51, 52 и 53, ул. Горсоветская, дд. 17/1, 17/2, 17/3 и 19а, ул. Лушникова, дд. 3, 3а, 7 и 9, ул. Ново-Квартальная, д. 7а, ул. Односторонка Гривки, дд. 3, 5, 9а, 23, 27, 31, 32, 34, 36, 38 и 39, ул. Передовая, дд. 28, 30, 31, 32, 33, 34 и 36, ул. Поперечно-Базарная, дд. 28, 62а, 66, 68, 70, 72 и 74, ул. Поперечно-Гривская, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20/33, 21, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25б, 25в, 26, 27, 30 и 32, ул. Чигорина, дд. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 17а, а также ул. Ягодинская, дд. 34а, 36, 38, 40, 42 и 44.

В это же время в Московском районе не будет света в домах №№ 3 и 5 по улице Энергетиков.

В Приволжском же районе с 8 до 17 часов отключат электричество в домах №№ 70, 72, 74, 76 и 78 по улице Рихарда Зорге, №№ 29, 29 и 31 по улице Габишева, а также №№ 16, 16а, 20 к. 1, 2, 3, 4, 26, 26а и 30 по улице Сафиуллина.

Помимо этого, с 8 до 20 часов без электроэнергии останутся дома поселка Азамат по улицам Азамат, Имэнле, Можжевеловая, Уныш и Чистая, дома частного сектора поселка Борисково по улицам 2-я Нижнекамская, Башкирская, Локомотивная, Люблинская, Пожарная и Техническая, а также дома поселка Кояшлы по улицам Фасиля Ахметова, Наби Даули, Садри Максуди, Габдуллы Рахимкулова и Николая Фешина, дома поселка Отары по улицам 1-я Отарская, Березовая роща, Гагарина, Калинина, Лесная, Матюшинская, Озерная и Центральная.

В Советском районе города с 9 до 18 часов не будет света по адресам: ул. Гвардейская, д. 20, ул. Академика Губкина, дд. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8 и 10, ул. Космонавтов, дд. 1, 2, 3, 5 и 6, ул. Кирпичникова, дд. 12, 12/1 и 12/2, Сибирский тракт, д. 4.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Организация ифтара и помощь больным детям: фонд «Закят» активизировал работу перед Курбан-байрамом
Новости дня
23:08
Казань примет чемпионат ПФО по русским и стоклеточным шашкам

Соревнования пройдут с 8 по 19 августа.

22:38
В последний день июля часть жителей четырех районов Казани останется без света

Отключение электричества связано с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

22:20
В Казани студенты проведут танцевальный флешмоб на вокзале в честь Дня железнодорожника

Участники студотрядов будут танцевать и петь под аккомпанемент гитары.

22:08
В Минсельхозе заявили о гибели в России почти 40 тысяч пчелосемей
21:49
Elvin Grey и исполнительница хита «Малай на белом барсе» Лэйна выступят в Автограде

Концерт состоится 23 августа.

21:35
Недропользователю-нарушителю из Альметьевска грозит штраф в 1,1 млн рублей

В ходе рейда на территории Сабанчинского месторождения песка татарстанские экологи установили факт незаконной добычи.

21:18
Нападающий «Рубина»: Казань прибавляет шарма встрече с фанатами

Видар Кьяртанссон отметил, что ему было приятно увидеть столько болельщиков.

21:05
Роман Шаронов о встрече с болельщиками: Мы рады дарить эмоции, которые нельзя купить за деньги

Тренер «Рубина» рассказал о связи фанатов с клубом.

21:00
Медведев утвердил механизм расчета прожиточного минимума пенсионера
20:48
На борьбу с бедностью 13 пилотным регионам выделят 7 млрд рублей
20:36
Новую школу в Чистополе построят за 275 млн рублей

Образовательное учреждение на 800 мест примет учеников в октябре 2020 года.

20:24
За свалку возле кафе в Менделеевске предприниматель заплатит 70 тыс. рублей
20:10
«Будет не сезон, а комедийный боевик с хеппи-эндом»: «Рубин» провел встречу с болельщиками

Мероприятие на Кремлевской набережной завершилось концертом рэпера Гуфа.

19:58
В Казани 12 домов достроят с использованием эскроу-счетов

Неизвестно, будут ли переведены на проектное финансирование ряд других объектов долевого строительства.

19:44
Предпенсионеров из Татарстана обучат мобильной робототехнике

Обучение предпенсионеров республики видеопроизводству и графическому дизайну будет длиться 72 часа.

19:30
Последний день июля в Татарстане будет прохладным и дождливым

Днем температура воздуха на территории республики не поднимется выше 18 градусов тепла.

19:22
На встрече «Рубина» с болельщиками клуб представил ушедшего в «Зенит» Сутормина

Вместо самого футболиста на сцене появилась его картонная копия.

19:12
Гонки на гребных лодках и парад судов пройдут на первом свияжском фестивале «Народная лодка»

В ходе парада участники и гости события совершат выход вдоль береговой линии острова Свияжск.

19:00
ЦБ прогнозирует снижение инфляции в России до 4% в I квартале 2020 года

По оценке регулятора, уже к концу текущего года уровень инфляции сократится с 4,7% до 4,3% в среднегодовом значении.

18:50
Роспотребнадзор за полгода закрыл в Казани пять кальянных и одно кафе-кальянную

Проверки заведений были проведены на основании обращений местных жителей.

18:34
Организация ифтара и помощь больным детям: фонд «Закят» активизировал работу перед Курбан-байрамом

В дни празднования Ида аль-Адха БФ «Закят» по традиции организует раздачу мяса для малообеспеченных слоев населения.

18:30
Казанских фотографов приглашают показать свои пейзажи и ретроснимки на «Фотосушке»

Участвовать в выставке могут как любители, так и профессионалы.

18:14
Дворовое «Эколето» в Казани завершится праздником на бульваре имени Фучика

Участниками дворовых эколагерей в этом году стали более 300 юных жителей Татарстана.

18:10
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

Новая услуга, в частности, позволяет создавать умные рекламные кампании.

17:58
Суд вычел сумму НДС из компенсации «Росгосстраха» в пользу «Таиф-НК» за пожар 2016 года

Ранее суды двух инстанций обязали «Росгосстрах» выплатить «Таиф-НК» почти 20 млн рублей, из которых более 12 млн составляла сумма НДС.

События