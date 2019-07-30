Нападающий «Рубина»: Казань прибавляет шарма встрече с фанатами

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон поделился впечатлениями от встречи команды с фанатами клуба.

«Очень здорово, было приятно увидеть столько болельщиков. Хорошая организация. Понятно, что в других странах также есть мероприятия подобного формата, но здесь особый шарм приобретает сам город: красивый вид, прекрасное место для встречи с фанатами», — рассказал футболист.

Кьяртанссон пришел в «Рубин» только в этом сезоне, однако уже успел отметиться одним голом: форвард поразил ворота грозненского «Ахмата».

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