Роман Шаронов о встрече с болельщиками: Мы рады дарить эмоции, которые нельзя купить за деньги

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов прокомментировал встречу команды с болельщиками на Кремлевской набережной.

«Люди зарядились эмоциями, которые невозможно купить ни за какие деньги. Мы рады, что их подарили, потому что футбол — это игра номер один. Хотим двигаться в этом же направлении», — сказал Шаронов.

Также он рассказал о возможности увеличения контакта команды и фанатов: «Должен быть определенный баланс. У нас есть цели, тренировочный процесс. Люди не видят, сколько времени уходит на восстановление и подготовку к матчам. Важно, чтобы о команде была информация, но нужно соблюдать баланс».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.