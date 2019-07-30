Татар-информ

30 июля 2019, 21:00

Экономика и финансыОбщество

Медведев утвердил механизм расчета прожиточного минимума пенсионера

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Экономика и финансыОбщество

Медведев утвердил механизм расчета прожиточного минимума пенсионера

Региональный прожиточный минимум для находящихся на пенсии будет рассчитываться с учетом среднего по стране.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В России утвержден механизм расчета прожиточного минимума пенсионера, не позволяющий необоснованно занижать его. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

На совещании с вице-премьерами глава Правительства страны рассказал, что теперь прожиточный минимум для находящихся на пенсии «будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года».

Медведев уверен, что подобный подход позволит не допустить необоснованного занижения размера прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, новация, по расчетам ее авторов, должна привести к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров, уточнил Премьер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане выросли прожиточный минимум и потребительский бюджет.  

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