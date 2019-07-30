На борьбу с бедностью 13 пилотным регионам выделят 7 млрд рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью 13 регионов России, включая Татарстан, получат в 2020 году 7 млрд рублей на софинансирование программы социального контракта. Об этом в ходе рабочей поездки в Барнаул рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает РИА Новости.

Помимо Татарстана, участниками пилотного проекта по борьбе с бедностью являются республики Кабардино-Балкария, Коми и Тыва, Алтайский, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

По словам Топилина, «главная задача данного проекта – отработать технологии». По информации возглавляемого им ведомства, второй этап проекта завершился 20 июня этого года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал решение проблемы бедности с помощью социальных контрактов, которыми за пять лет смогут воспользоваться около 9 млн жителей страны.

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