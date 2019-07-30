«Будет не сезон, а комедийный боевик с хеппи-эндом»: «Рубин» провел встречу с болельщиками

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский футбольный клуб «Рубин» провел на Кремлёвской набережной встречу с болельщиками.

Первым делом состоялось представление каждого игрока команды, которое закончилось выступлением тренера казанцев Романа Шаронова. «Мы рады вашим вчерашним эмоциям, эмоциям, когда вы смотрели игры по телевизору. Хотелось бы, чтобы они сохранялись на протяжении каждой игры – независимо от счета. Обещаю, ни один игрок не будет оставаться равнодушным к этому вниманию», – подчеркнул он.

После этого футболистам начали задавать вопросы. Юный болельщик поинтересовался, фильмом какого жанра была бы игра «Рубина». Вячеслав Подберезкин ответил: «Боевик с элементами комедии и хеппи-эндом».

Зурико Давиташвили же пообещал фанату, что забьет в следующем матче, после чего показал, как отпразднует гол.

Завершилось мероприятие концертом рэпера Гуфа, который исполнил свои лучшие треки.

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