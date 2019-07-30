В Казани 12 домов достроят с использованием эскроу-счетов

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Казани 12 объектов долевого строительства достроят с использованием эскроу-счетов. Компании-застройщики заключили с банками договоры на проектное финансирование, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Кроме того, заявки на проектное финансирование поданы еще по 25 объектам, но некоторые из них предполагается возвести по старой схеме.

Ситуацию на строительном рынке обсудили сегодня участники совещания, которое провел первый заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов. Его участником также был заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

В частности, Нигматзянов призвал до 15 августа определиться со схемой финансирования строительства ООО «СК “Грань Девелопмент“», которое возводит дом № 7 по улице Родины. «Сейчас степень готовности объекта всего 2%, чтобы застройщик мог продолжить работать по старой схеме, этот показатель должен составлять 15%», – отмечается в сообщении.

В ряде других случаев застройщики предполагают увеличить готовность возводимых ими зданий и не переходить на проектное финансирование, однако при этом параллельно проводят работу с банками. Всего заявки в уполномоченные кредитные организации поданы по 16 объектам. Договоры на финансирование строительства трех домов ЖК «Арт Сити» должны быть подписаны до 3 августа, второй очереди ЖК «Малиновка» – до 9 августа, дома № 4 по улице Галеева – также в этом месяце.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане по старым правилам, без использования эскроу-счетов, 81 застройщик достроит 178 многоквартирных домов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.