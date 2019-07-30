Татар-информ

30 июля 2019, 18:50

ОбществоЗдоровье и среда

Роспотребнадзор за полгода закрыл в Казани пять кальянных и одно кафе-кальянную

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ОбществоЗдоровье и среда

Роспотребнадзор за полгода закрыл в Казани пять кальянных и одно кафе-кальянную

Проверки заведений были проведены на основании обращений местных жителей.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора по Татарстану за первое полугодие 2019 года добились временного закрытия в Казани пяти кальянных и одного кафе-кальянной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание сотрудников Роспотребнадзора к заведениям привлекли обращения жителей многоквартирных домов, в которых они расположены, на «неудовлетворительные условия проживания».

Оказалось, что в этих кальянных и кафе-кальянной вентиляционные системы не соответствуют установленным требованиям. Это повлекло за собой приостановление их деятельности на срок от десяти до 90 суток.

Кроме того, за полгода представители Управления Роспотребнадзора по РТ проверили 759 объектов, торгующих в розницу сигаретами и другими табачными изделиями, выявив 274 случая нарушений антитабачного законодательства.

«Привлечены к административной ответственности 276 правонарушителей, из них 74 юридических лица, 194 должностных лица и восемь граждан. При этом общая сумма административных штрафов составила более 2,9 млн. рублей», – отмечается в сообщении ведомства. 

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