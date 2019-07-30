Татар-информ

30 июля 2019, 18:10

Экономика и финансыHi-Tech

«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

Рекомендуем

Экономика и финансыHi-Tech

«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

Новая услуга, в частности, позволяет создавать умные рекламные кампании.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). «Ростелеком» запустил новую услугу «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более широкого взаимодействия с аудиторией. Она позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видеопанелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Услуга «Ростелеком Экраны» способна эффективно рассказывать о продуктах и услугах заказчика, информировать о текущих акциях и специальных предложениях, помогает лучше узнать своего клиента, а также получать дополнительный доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень обслуживания граждан.

Новая услуга предоставляется по сервисной модели и предназначена для предприятий сферы услуг, розничной и оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и так далее, включая предприятия государственного сектора. Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интересна как крупному бизнесу, так и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Услуга «Ростелеком Экраны» может быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. Тем, кто решил воспользоваться сервисом впервые, «Ростелеком» предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видеопанели и медиаплееры специальной коммерческой серии, а также обеспечивает программным обеспечением для хранения и централизованного управления показами (платформа по управлению контентом).

В качестве платформенного ПО для создания услуги выбрана отечественная система Addreality, лидирующая на рынке подобного класса систем в России и странах СНГ.

Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростелеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики, который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Половая принадлежность распознается с точностью 98%, поскольку процесс обработки настроен на определенные физиологические параметры, а не на внешний вид. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента.

Сочетание инструментов, разработанных в Addreality, позволяет транслировать специально подобранный, таргетированный под аудиторию контент, измерять его эффективность и, таким образом, больше зарабатывать на продаже рекламы.

«Потребитель перегружен предложениями отображения информации на статических поверхностях, которая воспринимается как фон и декорации. Драйвером продаж является динамический контент, включающий в себя не только рекламную, но и полезную для каждого информацию. Для решения этой задачи мы создали принципиально новый продукт для бизнеса “Ростелеком Экраны”», – пояснил руководитель направления продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» Виталий Лобанов.

«Наш опыт показывает, что сервисная модель предоставления услуг является более предпочтительной, чем инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей. Услуга “Ростелеком Экраны“ предоставляется как раз по отлично зарекомендовавшей себя сервисной модели», – заметил в свою очередь директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в Интернет (12,0 млн семей) и платного телевидения (10,1 млн семей, из которых 5,2 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,2 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов. «Ростелеком» также является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в Интернет и VPN пользуются более 1,0 млн юридических лиц.

Выручка группы компаний за 12 мес. 2018 года составила 320,2 млрд рублей, OIBDA достигла 100,9 млрд рублей (31,5% от выручки), чистая прибыль — 15,0 млрд рублей. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне BBB-, агентства Standard&Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA(RU). 


На правах рекламы
Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Министр информатизации и связи РТ проверил переход на «цифру» в Алексеевском районе
Новости дня
18:34
Организация ифтара и помощь больным детям: фонд «Закят» активизировал работу перед Курбан-байрамом

В дни празднования Ида аль-Адха БФ «Закят» по традиции организует раздачу мяса для малообеспеченных слоев населения.

18:30
Казанских фотографов приглашают показать свои пейзажи и ретроснимки на «Фотосушке»

Участвовать в выставке могут как любители, так и профессионалы.

18:14
Дворовое «Эколето» в Казани завершится праздником на бульваре имени Фучика

Участниками дворовых эколагерей в этом году стали более 300 юных жителей Татарстана.

18:10
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

Новая услуга, в частности, позволяет создавать умные рекламные кампании.

17:58
Суд вычел сумму НДС из компенсации «Росгосстраха» в пользу «Таиф-НК» за пожар 2016 года

Ранее суды двух инстанций обязали «Росгосстрах» выплатить «Таиф-НК» почти 20 млн рублей, из которых более 12 млн составляла сумма НДС.

17:52
В Пушечном дворе выступят джаз-трио Алексея Кузнецова и группа Chetvergov Band

Со сцены прозвучат композиции в стилях джаз-рок, фанк, этно, соул.

17:38
В РТ для представителей незащищенных слоев населения организуют примерно треть культурных событий

Больше всего мероприятий для лиц из социально незащищенных слоев проводят библиотеки, театрально-зрелищные учреждения и музеи.

17:28
Ставка налога на добавленную стоимость на плоды и ягоды снизится вдвое – до 10%
17:16
Десять новых амбулаторий построят в этом году в Татарстане

В республике возведут 45 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

17:02
Татарстан закупит новые передвижные медицинские комплексы и флюорографы

Мобильные комплексы помогут врачам обследовать все детское и взрослое население Татарстана.

17:00
Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил миллион долларов в месяц

Блокчейн-платформа для автоматизации расчетов между авиакомпанией S7 и ее агентами по продаже авиабилетов позволяет упростить и повысить их скорость.

16:59
Водитель авто «Яндекс.Драйв», устроивший аварию в Казани, был нетрезв

ДТП с участием каршерингового авто и легковушки произошло сегодня днем в поселке Царицыно.

16:52
В Татарстане к октябрю планируют приобрести 63 пианино для музыкальных школ

Поставку музыкальных инструментов организуют в рамках госконтракта Минпромторга и Минкульта РФ.

16:46
Мухаметшин: «Сервис "Мой Депутат" позволяет лучше понять проблемы людей и пути их решения»

Глава парламента Татарстана стал участником горячей линии, организованной партией «Единая Россия»

16:38
Бесплатный вход в музеи Казани увеличил число посетителей среди детей

За первое полугодие 2019 года музеи посетило на 74 тыс. детей больше, чем за аналогичный период 2018-го.

16:26
К 2024 году жители Татарстана с помощью «Личного кабинета» смогут записаться к любому врачу

На полную доработку информационной системы Татарстан до 2021 года получит 833 млн рублей.

16:12
В Мензелинске люди с ограниченными возможностями совершили прыжок с парашютом

Второй год в Мензелинске реализуется проект «Небо, открытое для всех».

16:10
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
16:00
В Татарстане к уборочной кампании подключились аграрии 38 из 43 муниципальных районов

В республике зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 62,5 тыс. га, что составляет 4,4% к прогнозу.

15:50
В Казани к октябрю при покупке семейного абонемента в театр вход для детей сделают бесплатным

Бонусную систему планируют внедрить в ТЮЗе им. Г. Кариева, Казанском ТЮЗе и театре кукол «Экият».

15:40
Глава Минлесхоза РТ: «Мы хотим, чтобы в каждой школе Татарстана были свои лесничества»

В Кукморском районе РТ открылся III Слет школьных лесничеств Татарстана.

15:32
Камаловцы представят спектакль на I Всероссийском фестивале нацтеатров «Федерация» в Грозном

Камаловцы сыграют постановку на сцене Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова 12 сентября.

15:29
Благодаря прокуратуре сотрудникам частной школы в Челнах начали выплачивать зарплату

Дирекция школы не выплачивала зарплату сотрудникам с августа 2018 года по май 2019 года.

15:12
Игрок «Рубина» вошел в топ-50 молодых перспективных футболистов по версии корреспондентов УЕФА

Помимо Хвичи Кварацхелии, из российских команд в список вошли два игрока ЦСКА и вратарь «Краснодара».

15:02
Видеонаблюдение за выборами в Госсовет РТ обеспечат 130 камер

В помещениях территориальных избирательных комиссий будут установлены по две видеокамеры.

События