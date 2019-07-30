Новую школу в Чистополе построят за 275 млн рублей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Почти 275 млн рублей из бюджета Татарстана направят на строительство общеобразовательной школы на 800 мест в Чистополе. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Лимит финансирования на строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования: 274 млн 999 тыс. 893 рублей», – говорится в конкурсной документации.

Школа площадью более 11,5 тыс. кв. метров появится на улице Полющенкова. Планируется, что здание будет иметь не более четырех этажей, включая подвальный.

Новую школу планируют сдать осенью следующего года: «Срок завершения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и ввода объекта в эксплуатацию в случае, если это предусмотрено настоящим контрактом: 1 октября 2020 года».

В настоящее время подрядчик строительства еще не определен. До 3 августа на электронной площадке ведется прием запросов о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме.

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