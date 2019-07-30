Десять новых амбулаторий построят в этом году в Татарстане

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). За 2019 год в Татарстане построят 45 ФАПов и десять врачебных амбулаторий. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал журналистам министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«В сельском здравоохранении за последние шесть лет построены по модульной технологии 461 ФАП и 23 врачебных амбулатории. В 2019 году запланировано строительство еще 45 ФАПов и десяти врачебных амбулаторий», – сообщил он.

При этом, по словам главы Минздрава РТ, за последние шесть лет в сельской местности Татарстана также отремонтированы около 1,5 тыс. ФАПов, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.