Elvin Grey и исполнительница хита «Малай на белом барсе» Лэйна выступят в Автограде

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). На городском майдане в Набережных Челнах состоится концерт татаро-башкирского певца Элвина Грея. Компанию ему на сцене составит восходящая звезда Лэйна. Об этом сообщается в паблике АО «Челны-хлеб» в «ВКонтакте».

19-летняя Лэйна прославилась благодаря хиту «Малай на белом барсе», который появился в социальных сетях 1 июля, а также множеством пародий на него.



Концерт состоится 23 августа. В этом году АО «Челны-хлеб» празднует 25-летие.

Помимо концерта, в программе запланировано двухчасовое танцевальное шоу, акробатические номера, лазерное шоу и другие развлечения.



Вход свободный. Начало запланировано на шесть вечера.

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