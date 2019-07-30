Казанских фотографов приглашают показать свои пейзажи и ретроснимки на «Фотосушке»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Казани на Кремлевской набережной 11 августа пройдет традиционная выставка фотографий под открытым небом «Фотосушка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Участвовать в выставке могут как любители, так и профессиональные фотографы. Темы снимков на этот раз — «природа и пейзажи», «животный мир», «архивные ретрофото», «Кремлевская набережная» и «Казань».

У «Фотосушки» есть требования к размеру фотографий: они должны быть не менее 10×15 см и не более 20×30 см. Предоставить свои снимки для выставки можно лично — в павильоне «Прокат роликов» на Кремлевской набережной — или по электронной почте event@kremlinnab.ru до 7 августа.

«Фотосушка» завершится open-air дискотекой на набережной.

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