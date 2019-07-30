Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил миллион долларов в месяц

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). По итогам июля 2019 года объем расчетов с агентами по продаже авиабилетов через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил 1 млн долларов в месяц.

Инновационная блокчейн-платформа для автоматизации расчетов между авиакомпанией S7 и ее агентами по продаже авиабилетов позволяет упростить и повысить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот, при этом гарантируя безопасность операций. По оценкам экспертов Альфа-Банка, годовой оборот платформы в перспективе двух лет может вырасти до 300 млрд рублей за счет B2B-расчетов за товары и услуги туристической отрасли.

«Высокие показатели нашего проекта с S7 Airlines показывают, что блокчейн-технология создает ценность и во многом является определяющей для рынка B2B-расчетов. Агенты ушли от гарантий и депозитов, снизили операционные издержки и могут вести расчеты 24/7. Мы видим большой потенциал использования смарт-контрактов и внешней бизнес-логики в расчетах и документообороте в различных секторах экономики. Альфа-Банк будет и дальше развивать данное направление вместе S7 Airlines», – заявил директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

«Благодаря новой технологии агентам стало проще работать с авиакомпанией напрямую, что позволило нам расширить собственную сеть продаж S7 Airlines. В течение этого года к платформе планируется подключить первых онлайн-агентов, которые работают по стандарту NDC», – отметила директор по продажам S7 Group Екатерина Дмитрук.

S7 Airlines продала первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн в июле 2017 года. Приватный блокчейн был построен на базе протокола Ethereum. Это первый проект, в котором была создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме – от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка.

В августе 2018 года Альфа-Банк совместно с «Газпромнефть-Аэро», оператором авиатопливного бизнеса «Газпром нефти», и S7 Airlines запустили блокчейн-сервис, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Он является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель – 30,6 млрд долларов США, совокупный капитал – 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.

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