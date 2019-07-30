В Пушечном дворе выступят джаз-трио Алексея Кузнецова и группа Chetvergov Band

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Пушечном дворе Казанского Кремля 1 августа состоится концерт в рамках XIII Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер». Для гостей вечера выступят джаз-трио «К.И.М.» и коллектив Chetvergov Band. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.



«К.И.М.» – это новый музыкальный проект выдающегося гитариста советского и российского джаза, народного артиста России Алексея Кузнецова. С ним на фортеипано выступит Александр Миронов и Игорь Игнатов – на ударных инструментах.



Коллектив Chetvergov Band создан при участии выдающегося российского музыканта Дмитрия Четвергова. Группа исполнит авторскую инструментальную фьюжн-программу. Со сцены прозвучат композиции в стилях джаз-рок, фанк, этно, соул.



Концерт начнется в 19.00.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.