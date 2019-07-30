Бесплатный вход в музеи Казани увеличил число посетителей среди детей

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани за первое полугодие 2019 года государственные музеи посетило на 74 тыс. больше детей до 16 лет, чем за аналогичный период 2018-го. Количество посещений музеев выросло благодаря бесплатному входу для несовершеннолетних. Об этом сообщила на итоговом заседании общественного совета при Минкультуры РТ первый заместитель главы ведомства Юлия Адгамова.

«За первое полугодие 2019 года число посещений государственных музеев детьми школьного возраста до 16 лет составляет более 370 тыс., за такой же период 2018 года оно равнялось 296 тыс. Муниципальные же музеи посетили свыше 170 тыс. детей», – проинформировала докладчик.

Таким образом, к 1 июля 2019 года количество посещений музеев школьниками младше 16 лет достигло 540 тыс. – это 7,8% от общего числа посещений музеев в предыдущем году, добавила спикер.

«Ожидается, что к концу 2019 года этот показатель достигнет 1,4 млн человек, то есть 20%», – подытожила Адгамова.

При этом с 1 июня 2019 года дети до 18 лет могут бесплатно посещать все музеи Татарстана. Дополнительная плата взимается только за экскурсии.

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