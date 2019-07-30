Глава Минлесхоза РТ: «Мы хотим, чтобы в каждой школе Татарстана были свои лесничества»

(Лубяны, 30 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С 29 по 31 июля в селе Лубяны Кукморского района РТ проходит III Слет школьных лесничеств Татарстана, где детей приобщают к профессии лесника и учат правильно обращаться с природой.

«Цель данного слета – привлечение внимания будущего поколения к профессии лесовода, а более глубокая цель – воспитание в наших детях бережного отношения к природе. Для себя мы ставим амбициозные задачи, чтобы в каждой школе у нас в республике было свое лесничество», – отметил в своей речи на церемонии открытия слета министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.

При этом он рассказал о планах превращения мероприятия во всероссийское. Уже в этом году на слет приехала команда из Свердловской области, которая выступает вне конкурса.

В соревнованиях принимают участие 124 человека из 31 школьного лесничества РТ, а всего слет собрал свыше 200 гостей.

«Мы приехали на слет из Рыбно-Слободского района, представляем Камское лесничество. В нашем школьном лесничестве мы детям рассказываем о лесном хозяйстве, о том, кто был первым лесником, делаем поделки из дерева и просто изучаем природу. Приехали на слет, чтобы показать себя и свои знания, а также получить новые», – объяснила руководитель группы детей из Рыбно-Слободского района Разина Файзуллина.

Каждая команда на слете представила собственный проект. Это были различные предложения по охране животных и растений в лесу, а также разнообразные поделки.

«Мы второй год уже участвуем в слете, в прошлом году нам очень понравилось, рассказали много интересного, и мы решили приезжать сюда регулярно. Сегодня представили свой проект. Он заключается в регулярной очистке родников и посадке деревьев», – сообщила участница слета – 14-летняя Залина Зарипова.

Основным мероприятием республиканского слета стал конкурс «Юные лесоводы». Здесь участники прошли тестирование и выполнили ряд практических заданий по направлениям «Ботаника и дендрология», «Таксация» (определение высоты и возраста дерева), «Охрана и защита лесов», «Лесовосстановление и лесоразведение», «Геодезия» (использование буссоли) и «Тушение пожаров».

Помимо этого, для детей провели мастер-классы по художественной росписи ложек, корзиноплетению, шерстяному скетчингу, резьбе по дереву и круглые столы для руководителей и кураторов школьных лесничеств на темы «Школьные лесничества как модель предпрофильной подготовки и профильного обучения или интегративная система дополнительного экологического образования в условиях современной школы» и «Перспективы развития школьных лесничеств на 2020–2025 годы».

В настоящее время в Татарстане насчитывается 66 школьных лесничеств, которые объединяют более 1400 человек. Средний возраст учащихся составляет 14 лет. У каждого школьного лесничества есть руководитель от образовательной организации и куратор от подведомственного учреждения Минлесхоза РТ, которые проводят теоретические и практические занятия для школьников.

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