Татар-информ

30 июля 2019, 15:40

ОбществоЗдоровье и среда

Глава Минлесхоза РТ: «Мы хотим, чтобы в каждой школе Татарстана были свои лесничества»

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Глава Минлесхоза РТ: «Мы хотим, чтобы в каждой школе Татарстана были свои лесничества»

Фото: Ильнар Тухбатов

В Кукморском районе РТ открылся III Слет школьных лесничеств Татарстана.

(Лубяны, 30 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С 29 по 31 июля в селе Лубяны Кукморского района РТ проходит III Слет школьных лесничеств Татарстана, где детей приобщают к профессии лесника и учат правильно обращаться с природой.

«Цель данного слета – привлечение внимания будущего поколения к профессии лесовода, а более глубокая цель – воспитание в наших детях бережного отношения к природе. Для себя мы ставим амбициозные задачи, чтобы в каждой школе у нас в республике было свое лесничество», – отметил в своей речи на церемонии открытия слета министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.

При этом он рассказал о планах превращения мероприятия во всероссийское. Уже в этом году на слет приехала команда из Свердловской области, которая выступает вне конкурса.

В соревнованиях принимают участие 124 человека из 31 школьного лесничества РТ, а всего слет собрал свыше 200 гостей.

«Мы приехали на слет из Рыбно-Слободского района, представляем Камское лесничество. В нашем школьном лесничестве мы детям рассказываем о лесном хозяйстве, о том, кто был первым лесником, делаем поделки из дерева и просто изучаем природу. Приехали на слет, чтобы показать себя и свои знания, а также получить новые», – объяснила руководитель группы детей из Рыбно-Слободского района Разина Файзуллина.

Каждая команда на слете представила собственный проект. Это были различные предложения по охране животных и растений в лесу, а также разнообразные поделки.

«Мы второй год уже участвуем в слете, в прошлом году нам очень понравилось, рассказали много интересного, и мы решили приезжать сюда регулярно. Сегодня представили свой проект. Он заключается в регулярной очистке родников и посадке деревьев», – сообщила участница слета – 14-летняя Залина Зарипова.

Основным мероприятием республиканского слета стал конкурс «Юные лесоводы». Здесь участники прошли тестирование и выполнили ряд практических заданий по направлениям «Ботаника и дендрология», «Таксация» (определение высоты и возраста дерева), «Охрана и защита лесов», «Лесовосстановление и лесоразведение», «Геодезия» (использование буссоли) и «Тушение пожаров».

Помимо этого, для детей провели мастер-классы по художественной росписи ложек, корзиноплетению, шерстяному скетчингу, резьбе по дереву и круглые столы для руководителей и кураторов школьных лесничеств на темы «Школьные лесничества как модель предпрофильной подготовки и профильного обучения или интегративная система дополнительного экологического образования в условиях современной школы» и «Перспективы развития школьных лесничеств на 2020–2025 годы».

В настоящее время в Татарстане насчитывается 66 школьных лесничеств, которые объединяют более 1400 человек. Средний возраст учащихся составляет 14 лет. У каждого школьного лесничества есть руководитель от образовательной организации и куратор от подведомственного учреждения Минлесхоза РТ, которые проводят теоретические и практические занятия для школьников. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстан закупит новые передвижные медицинские комплексы и флюорографы
Новости дня
17:02
Татарстан закупит новые передвижные медицинские комплексы и флюорографы

Мобильные комплексы помогут врачам обследовать все детское и взрослое население Татарстана.

17:00
Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил миллион долларов в месяц

Блокчейн-платформа для автоматизации расчетов между авиакомпанией S7 и ее агентами по продаже авиабилетов позволяет упростить и повысить скорость расч

16:59
Водитель авто «Яндекс.Драйв», устроивший аварию в Казани, был нетрезв

ДТП с участием каршерингового авто и легковушки произошло сегодня днем в поселке Царицыно.

16:52
В Татарстане к октябрю планируют приобрести 63 пианино для музыкальных школ

Поставку музыкальных инструментов организуют в рамках госконтракта Минпромторга и Минкульта РФ.

16:46
Мухаметшин: «Сервис "Мой Депутат" позволяет лучше понять проблемы людей и пути их решения»

Глава парламента Татарстана стал участником горячей линии, организованной партией «Единая Россия»

16:38
Бесплатный вход в музеи Казани увеличил число посетителей среди детей

За первое полугодие 2019 года музеи посетило на 74 тыс. детей больше, чем за аналогичный период 2018-го.

16:26
К 2024 году жители Татарстана с помощью «Личного кабинета» смогут записаться к любому врачу

На полную доработку информационной системы Татарстан до 2021 года получит 833 млн рублей.

16:12
В Мензелинске люди с ограниченными возможностями совершили прыжок с парашютом

Второй год в Мензелинске реализуется проект «Небо, открытое для всех».

16:10
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях
16:00
В Татарстане к уборочной кампании подключились аграрии 38 из 43 муниципальных районов

В республике зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 62,5 тыс. га, что составляет 4,4% к прогнозу.

15:50
В Казани к октябрю при покупке семейного абонемента в театр вход для детей сделают бесплатным

Бонусную систему планируют внедрить в ТЮЗе им. Г. Кариева, Казанском ТЮЗе и театре кукол «Экият».

15:40
Глава Минлесхоза РТ: «Мы хотим, чтобы в каждой школе Татарстана были свои лесничества»

В Кукморском районе РТ открылся III Слет школьных лесничеств Татарстана.

15:32
Камаловцы представят спектакль на I Всероссийском фестивале нацтеатров «Федерация» в Грозном

Камаловцы сыграют постановку на сцене Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова 12 сентября.

15:29
Благодаря прокуратуре сотрудникам частной школы в Челнах начали выплачивать зарплату

Дирекция школы не выплачивала зарплату сотрудникам с августа 2018 года по май 2019 года.

15:12
Игрок «Рубина» вошел в топ-50 молодых перспективных футболистов по версии корреспондентов УЕФА

Помимо Хвичи Кварацхелии, из российских команд в список вошли два игрока ЦСКА и вратарь «Краснодара».

15:02
Видеонаблюдение за выборами в Госсовет РТ обеспечат 130 камер

В помещениях территориальных избирательных комиссий будут установлены по две видеокамеры.

15:01
В казанской колонии служебная собака нашла героин, спрятанный в рукоятках одноразовых бритв

Посылку с наркотиками пытался передать одному из осужденных 43-летний житель Казани.

15:00
Торговые переговоры и заседание ФРС определят повестку этой недели

Аналитики сомневаются в том, что развивающиеся рынки получат сильную поддержку со стороны ключевых макроэкономических и геополитических событий.

14:48
В России могут изменить систему закупок социального питания
14:39
В Казани полицейский спас жизнь женщине, которой стало плохо во время прогулки с ребенком

Сын женщины поблагодарил стража порядка за высокий профессионализм, который помог избежать трагедии.

14:36
Марат Садыков объяснил, как устранить кадровый дефицит в клиниках и больницах Татарстана

Более 500 специалистов сумел привлечь Минздрав РТ в медучреждения республики из других регионов России.

14:28
Потомки солдатской матери Епистимии Степановой призвали помочь в строительстве Главного храма ВС РФ
14:20
Татарстан станет пилотным регионом программы по озеленению берегов Волги

Высадка деревьев будет производиться в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

14:12
В ИА «Татар-информ» расскажут об особенностях погодных условий летнего периода в 2019 году

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:00
Первую детскую горбольницу в казанском Заречье превратят в аналог ДРКБ

Концепцию модернизации детского медучреждения Минздрав РТ представит в октябре 2019 года.

События