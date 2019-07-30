Татар-информ

30 июля 2019, 15:50

Культура

В Казани к октябрю при покупке семейного абонемента в театр вход для детей сделают бесплатным

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Культура

В Казани к октябрю при покупке семейного абонемента в театр вход для детей сделают бесплатным

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Бонусную систему планируют внедрить в ТЮЗе им. Г. Кариева, Казанском ТЮЗе и театре кукол «Экият».

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани введут бонусную систему, которая позволит при покупке семейного абонемента в ТЮЗ им. Г. Кариева, Казанский ТЮЗ и театр кукол «Экият» посещать эти учреждения детям бесплатно. Об этом сообщила на итоговом заседании Общественного совета при Минкульте РТ первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Минкульт РТ разработал бонусную систему для семей, которые посещают госучреждения культуры. Если родители покупают семейный абонемент, то для детей вход в учреждение будет бесплатным.

«В настоящий момент проводятся процедуры по уточнению и регламентации этого механизма. Систему ориентировочно планируем запустить в октябре 2019 года», — сказала Адгамова.

В настоящее время также прорабатывается вопрос внедрения бонусной системы при посещении учреждений культуры в муниципальных образованиях.

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