Благодаря прокуратуре сотрудникам частной школы в Челнах начали выплачивать зарплату

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Благодаря прокуратуре сотрудникам частной школы «Веста» в Набережных Челнах начали выплачивать зарплату. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 40 работникам частного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа "Веста" частично не выплачена заработная плата за период с августа 2018 года по май 2019 года. Долг по оплате труда превысил 2,1 млн рублей», – рассказал Галиев.

По результатам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении директора школы дело об административном правонарушении, а также внесло в его адрес представление с требованием об устранении нарушений.

После вмешательства в дело прокуратуры одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, а дирекция школы частично погасила долг по зарплате – сотрудникам «Весты» выплатили 1,3 млн рублей.



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