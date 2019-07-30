Татар-информ

30 июля 2019, 15:00

Экономика и финансы

Торговые переговоры и заседание ФРС определяют повестку этой недели

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Экономика и финансы

Торговые переговоры и заседание ФРС определяют повестку этой недели

Аналитики сомневаются в том, что развивающиеся рынки получат сильную поддержку со стороны ключевых макроэкономических и геополитических событий.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Повестку этой недели будут определять торговые переговоры и заседание по ставкам Федеральной резервной системы.

Заседание ФРС – главное событие недели
В среду состоится самое долгожданное на рынке событие этой недели – заседание по ставкам ФРС США. Экономисты закладывают 100-процентную вероятность понижения ставки на 25 б. п. Вероятность более сильного понижения на 50 б. п., на которое рассчитывали ранее, сейчас оценивается в 25%. ЕЦБ принял решение не менять ставки на прошлой неделе, так что на ФРС, судя по всему, будет меньше давить с требованиями понизить ставку более ощутимо. Монетарные власти должны будут соблюсти тонкий баланс, чтобы сохранить взвешенный подход к своей политике и в дальнейшем.

На этой неделе вновь возобновляются переговоры между США и Китаем
Американо-китайская торговая война продолжается без каких-либо признаков урегулирования. Сегодня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин направляются в КНР для участия в переговорах на высоком уровне между двумя крупнейшими экономиками мира. Это первая более чем за два месяца встреча двух держав после того как в мае стороны приостановили переговорный процесс.

Борис Джонсон создает «военный кабинет» сторонников Brexit
Новые министры по поручению Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уже включились в кампанию по разъяснению деталей Brexit без сделки 31 октября. Он, по заявлению одного из главных советников, произойдет в том случае, если Евросоюз откажется от возобновления переговоров. Джонсон сформировал «военный кабинет» в составе шести министров, чтобы наблюдать за подготовкой по выходу Великобритании из состава ЕС.

Украина – надежды на больший прагматизм в отношениях
Президент Украины Владимир Зеленский получил большинство на парламентских выборах на прошлой неделе, что позволит ему приступить к долгожданным реформам. Тем не менее для восстановления отношений с Россией требуется решить множество проблем. Помимо конфликта на Донбассе, это и судьба задержанных в ноябре прошлого года украинских моряков.

Акции российских компаний, заслуживающих внимание на этой неделе
Акции российских компаний на этой неделе будут находиться под влиянием одновременно нескольких факторов –макроэкономических и геополитических, в том числе решения ФРС, цифр по PMI и хода американо-китайских торговых переговоров.

Аналитики сомневаются в том, что развивающиеся рынки, в том числе российский, получат сильную поддержку со стороны ключевых макроэкономических и геополитических событий. Большой прогресс в ходе следующего раунда американо-китайских переговоров маловероятен на этом этапе. Июльский PMI в регионе может начать указывать на некоторую слабость экономик, особенно в период летних отпусков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В целом сценарий этой недели для российских сырьевых компаний скорее негативен. Компании циклических отраслей (NLMK, EVR, MMK и SVST) могут испытывать давление в случае снижения цен на железную руду ниже психологически важной отметки в 100 долларов за тонну. Так как инвесторов все еще интересуют игроки, щедрые на дивидендные выплаты, в лучшей форме в сравнении с другим компаниями отрасли может находиться GMKN. Так как ситуация вокруг Ирана в данный момент затихла, специалисты сомневаются в каких-либо крупных движениях акций ROSN и LKOD. SBER может стать лидером по фиксации прибыли, так как на этой неделе интерес представляют акции тех компаний, которые облают уникальными катализаторами роста. Наибольшей популярности все еще пользуется GAZP, и интерес инвесторов к этому игроку растет. Динамику YNDX будут определять события вокруг законодательных инициатив сектора, связанных с ограничением иностранного присутствия в информационно значимых онлайн-компаниях. В центре внимания рынка и MAIL. Производители золота (POLY и PLZL) могут показывать больший потенциал роста на этой неделе, так как находятся в беспроигрышной ситуации накануне решения ФРС по ставкам и американо-китайских торговых переговоров.

В центре внимания рынков – китайские PMI
Согласно прогнозам, давление на экономики азиатских стран сохранится на предстоящей неделе на фоне замедления мирового спроса. Динамика китайских индексов ожиданий менеджеров по закупкам (PMI), вероятно, сохранится разнонаправленной, так как давление на экспортеров продолжается. В среду будет опубликован китайский PMI в обрабатывающей сфере. По прогнозам, июльский показатель сохранится ниже отметки 50 пунктов, хотя может и вырасти со своего июньского значения в 49,4 пункта.

Активная неделя для центробанков; в частности, рынки следят за Банком Англии
После того как свои заседания проведут Банк Японии и ФРС США, 1 августа заседание по ставке проведет банк Англии. По прогнозам, банк сохранит ставки без изменений, так как монетарные власти ожидают прояснения ситуации по Brexit. Однако заседание важно с точки зрения того, как оценивают спад британской экономики монетарные власти и какой выход они предлагают, если Великобритания покинет ЕС без сделки. Курс британского фунта ослаб более чем на 5% с мая – главным образом на фоне опасений по воду неорганизованного Brexit без сделки. Борис Джонсон, который менее недели находится на своем новом посту, уже вступил в полемику с Брюсселем. Заседание по ставке Банка Японии пройдет завтра; в среду ставку может понизить центробанк Бразилии.

Динамика цен на нефть по-прежнему будет находится в рамках существующего диапазона колебаний
Цены на нефть на прошлой неделе колебались в рамках заданного диапазона, так как усиление напряженности между Западом и Ираном сдерживалось снижением запасов нефти в США и замедлением роста ключевых мировых экономик. На этой неделе, если эскалации геополитической напряженности не произойдет, эксперты ожидают, что цены на нефть сохранятся примерно в рамках заданного диапазона.

Сезон отчетности в России в полном разгаре
В среду отчетность за 2К19 представит Сбербанк. Аналитики рассчитывают, что результаты будут сильными; потенциальный сюрприз может быть связан с улучшением качества кредитов. В секторе металлов и горной добычи в среду свои отчетности за 2К19 представят MNOD и EVR. В технологическом секторе в четверг будет отчитываться VEON. Ростелеком опубликует свои результаты за 2К19 в пятницу. VEON может объявить о промежуточных дивидендных выплатах за 2019 г. в диапазоне 0,10–0,15 доллара на акцию, что предусматривает доходность 3,3–4,9% при текущих уровнях котировок. 

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