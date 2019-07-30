В Мензелинске люди с ограниченными возможностями совершили прыжок с парашютом

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В филиале центрального аэроклуба республики в Мензелинске реализовали проект под названием «Небо, открытое для всех». Участниками проекта стали люди с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в паблике проекта во «ВКонтакте».



Проект реализуют второй год подряд. В прошлом году участницами проекта решились стать семь человек, на этот раз шесть. Все они в тандеме с инструктором испытали себя в небе.





Участницы проекта «Небо, открытое для всех» перед полетом прошли медосмотр и инструктаж. Погода в этот день не радовала, временами лил дождь, поэтому дожидаться полета девушкам пришлось в шатре. Участницы поставили перед собой цель — испытать себя и ощутить чувство свободы.



Первыми совершили прыжки с парашютом три участницы, полет прошел хорошо. Оно того стоит, надо повторить, именно так говорили девушки оказавшись на земле.





«Огромное спасибо всем организаторам, за самые потрясающие эмоции в жизни», «Это было МЕГА-МЕГА-МЕГА КРУТО!!! Благодарность от всей души! Я всю жизнь боялась высоты, но сегодня такая красота открылась и никакого страха! Спасибо Жану, за доступный инструктаж и крутой полет! Спасибо всем причастным! Успехов Вам!» – написали участницы полета в соцсети (орфография авторов соблюдена – прим. Т-и).



Сделать шаг в небо непросто даже обычному человеку. По словам инструкторов, особенно четко понимаешь это, стоя перед открытой дверью самолета. А люди с ограниченными возможностями здоровья это сделали, не раздумывая ни на секунду.





Второй самолет взлетел не сразу. Организаторы не хотели рисковать, погода менялась на глазах, да и участниц необходимо было одеть в экипировку. Однако погода не помеха для опытных тандем-инструкторов, главное соблюдать правила. После совершения прыжка с парашютом каждая из участниц получила сертификат, подтверждающий это событие.





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