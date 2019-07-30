В казанской колонии служебная собака нашла героин, спрятанный в рукоятках одноразовых бритв

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В казанской колонии №19 при досмотре посылки служебная собака нашла героин, спрятанный в рукоятках одноразовых бритв. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Сотрудники оперативных подразделений ИК №19 УФСИН России по Республике Татарстан совместно с коллегами из полиции провели досмотр продуктовой передачи, поступившей от 43-летнего жителя Казани на имя одного из осужденных. При досмотре использовалась наркоразыскная служебная собака исправительного учреждения», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Пес обнаружил, что в посылке спрятаны наркотики. Сотрудники колонии установили, что в рукоятках четырех одноразовых бритвенных станков спрятано порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что порошком оказался героин (0,14 г).

По данному факту возбуждено уголовное дело.



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