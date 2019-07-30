В Татарстане к уборочной кампании подключились аграрии 38 из 43 муниципальных районов

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Татарстане за последние три дня к уборочной кампании подключились еще 17 муниципалитетов, в том числе Зеленодольский, Пестречинский, Чистопольский, Тюлячинский и ряд других районов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, в республике все больше хозяйств приступают к выборочной уборке зерновых и зернобобовых культур, сегодня уборочные работы ведутся в 38 из 43 районов республики.

Аграриям Татарстана предстоит убрать зерновые и зернобобовые с площади 1 млн 420,9 тыс. га. «По состоянию на 30 июля эти культуры обмолочены на площади 62,5 тыс. га, что составляет 4,4% к прогнозу», – сообщил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

По словам собеседника агентства, при этом уже есть такие районы, где хлеба убраны с 15% площадей и более.

«Это Нурлатский, Алькеевский и Заинский районы, где уборочная кампания ведется организованно и темпы уборочных работ высокие», – уточнил Фаргат Зиннатов.

По состоянию на 30 июля хозяйства Нурлатского района обмолотили зерновые с 5,3 тыс. га (16,5% уборочной площади этих культур), Алькеевского района – с 5,38 тыс. га (16%), Заинского – с 5,81 тыс. га (15,3%). В Заинском районе средняя урожайность зерновых составляет 45,8 ц/га – на данный момент это лучший показатель по республике.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, на сегодня по республике намолочено 209,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 33,6 ц/га. В том числе намолочено 117,2 тыс. тонн озимой пшеницы (средняя урожайность 35,7 ц/га), 57,8 тыс. тонн ячменя (34,8 ц/га) и 18,9 тыс. тонн гороха (23,9 ц/га).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов считает необходимым провести уборку хлебов в месячный срок, что возможно, по его словам, при организации двухсменной работы на полях.

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