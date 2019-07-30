Татар-информ

30 июля 2019, 15:02

Политика

Видеонаблюдение за выборами в Госсовет РТ обеспечат 130 камер

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Политика

Видеонаблюдение за выборами в Госсовет РТ обеспечат 130 камер

Фото: Ильнар Тухбатов

В помещениях территориальных избирательных комиссий будут установлены по две видеокамеры.

(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Видеонаблюдение за выборами в Государственный Совет Республики Татарстан организуют на 65 территориальных избирательных комиссиях (ТИК), где установят 130 камер. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.

«На предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан с целью повышения прозрачности избирательного процесса будет организовано видеонаблюдение с последующим хранением видеозаписей. 130 камер будут установлены в помещениях 65 территориальных избирательных комиссий республики и подключены к платформе видеонаблюдения», — отметили в пресс-службе. 

Видеотрансляция с камер в режиме реального времени будет вестись на специальной странице в сети Интернет с указанием наименования ТИК, а также даты и времени трансляции.

При трансляции будет обеспечена защита с использованием межсетевых экранов и средств защиты от DDoS-атак. Конфигурация оборудования обеспечит невозможность подмены видеоинформации, поступающей от средств видеонаблюдения.

Видеозаписи будут храниться в Центре обработки данных в течение года со дня официального опубликования результатов выборов. Доступ к ним будет иметь только Центральная избирательная комиссия РТ.

Кроме того, помимо установленных камер видеонаблюдения каждый член избирательной комиссии, представляющий различные политические партии, сможет фиксировать на видео избирательные действия, которые требуют разъяснения или вызывают вопросы. Для этих целей было разработано специальное приложение — «Мобильный избиратель». На полученное видео оперативно отреагирует ЦИК РТ.

Выборы депутатов Госсовета РТ состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Замещению подлежат 100 мандатов. Выборы будут проходить по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам.

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