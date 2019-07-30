Дворовое «Эколето» в Казани завершится праздником на бульваре имени Фучика

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Праздник двора пройдет на бульваре имени Фучика в Казани 3 августа. Он станет завершающим мероприятием программы дворовых лагерей «Мое эколето», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В рамках проекта ребят в развлекательной форме обучают бережному отношению к природе. На мероприятие, которое пройдет с 13 до 16 часов, приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет. Гостей ждет экологический квест», – сказано в сообщении.

Во время игры юные участники выступят в роли спасателей. Ребятам предстоит защищать жителей города от возможных экологических проблем. Для гостей праздника будут организованы подвижные игры, фотозона и развлекательная программа.

Проведет событие молодежное экологическое движение «Будет чисто» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Дворовые эколагеря в этом году были организованы в Казани, Лениногорске, Нижнекамске, Зеленодольске, Арске, Мамадыше, Чистополе и Балтасях. Участниками движения стали более 300 детей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.