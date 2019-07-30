В Казани полицейский спас жизнь женщине, которой стало плохо во время прогулки с ребенком

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). В Казани автоинспектор спас жизнь женщине, которой стало плохо на улице во время прогулки с ребенком. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Казани младший лейтенант полиции Булат Зайнуллин во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения заметил скопление людей рядом с проезжей частью на улице Бутлерова. Подойдя ближе, он увидел лежащую на земле женщину и плачущую рядом девочку», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщина была без сознания. Полицейский сразу вызвал бригаду скорой помощи и стал оказывать пострадавшей первую помощь. Затем инспекторы ГИБДД остановили проезжавшую мимо «скорую», которая забрала женщину и доставила ее в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Позднее сын женщины поблагодарил стража порядка за высокий профессионализм, который помог избежать трагедии.



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